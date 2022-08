Homem esloveno morre na sequência de despiste em Beja

Um homem de nacionalidade eslovena de 56 anos morreu na manhã desta terça-feira no concelho de Ourique, distrito de Beja, na sequência do despiste do veículo ligeiro que conduzia, na Estrada Nacional 263 (EN263).

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 10h05, para o quilómetro 26 da EN263, perto de Santa Luzia, concelho de Odemira.

O óbito foi posteriormente confirmado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O órgão supramencionado adianta ainda que o homem era "o condutor e único ocupante da viatura", sendo que as causas do acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

No local estiveram 15 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por seis veículos.