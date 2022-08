Russ cancela concertos na Europa, incluindo o de Lisboa, por problemas de saúde mental

Decisão foi apoiada por muitos artistas do meio, mas também houve criticasse o cancelamento: "Sobe no maldito avião e vai aos concertos".





Russ cancelou todos os restantes concertos que tinha marcado pela Europa, na sequência da sua digressão, incluindo o de Portugal, por razões de saúde mental.

“Tenho de cancelar toda a digressão europeia”, escreve o 'rapper', em comunicado, acrescentando que “poderia inventar desculpas para não perder dinheiro", mas que "a realidade" é que não se encontra bem "em termos psicológicos".

"Nas últimas 24 horas, aconteceram coisas que me levaram a conclusões extremamente solitárias sobre assuntos da minha vida familiar que me deixaram a sentir que a minha cabeça ia explodir", diz ainda o artista, na mesma publicação.

Assim, a digressão "The Journey is Everything" foi cancelada, com o cantor afirmando que se sente "péssimo" por desiludir os fãs europeus.

"Se isto tivesse acontecido a meio ou no final da digressão, eu provavelmente continuaria, mas aconteceu antes do primeiro concerto e ir para a estrada sabendo que tenho de dar 100% da minha energia em 24 espetáculos é algo que não consigo fazer", explicou.

O reembolso do dinheiro dos bilhetes está disponivel até dia 30 de outubro no ponto de venda onde foram adquiridos, confirma a promotora House of Fun.

A anúncio veio pouco tempo depois de Russ ter publicado fotos em que parece estar de férias, durante as quais foi visto andar de jek ski, tirar fotos com fãs e fazer outras atividades radicais. Mas há quem não tenha gostado do cancelamento da digressão do rapper.

Lil Pump, outro rapper norte-americano, criticou a decisão. "Achas que tens problemas de saúde mental? Eu sou do Condado de Dade, caraças. Eu nasci com problemas de saúde mental. Lida com isso", atirou o músico, num vídeo publicado no Instagram. "Tu sabes muito bem do que eu estou a falar, rapaz. "Acabaste de cancelar uma digressão inteira na Europa, raios. Para de cancelar as coisas. Sobe no maldito avião e vai aos concertos."

Note-se que Russ e Lil Pump nunca foram próximos e não têm uma boa relação.