Morreu aos 66 anos o apresentador da BBC Bill Turnbull

O jornalista e apresentador da BBC Breakfast, Bill Turnbull, morreu esta quinta-feira, aos 66 anos. A notícia foi confirmada pela família. Segundo a imprensa internacional, foi-lhe diagnosticado um cancro da próstata em 2017.

"Após uma luta desafiante e aguerrida contra o cancro da próstata, o Bill morreu em paz na sua casa, em Suffolk, rodeado pela família, na quarta-feira, 31 de agosto", lê-se num comunicado da família, que agradece o "tratamento médico excecional" que recebeu.

"O Bill será lembrado por muitos como um apresentador notável que levou amor e carinho às casas das pessoas no ‘BBC Breakfast’ e na Classic FM", diz ainda o texto. "O Bill foi um marido e pai maravilhoso para os três filhos; a sua família e amigos vão ter saudades de como ele sempre os fazia rir, assim como da generosidade e do amor que partilhou com aqueles à volta dele."