Papa confirma D. Manuel Clemente

Se dúvidas existissem, foram todas dissipadas com o consistório que decorre em Roma, onde o Papa se reúne com altos dignitários da Igreja (cardeais) para analisar e decidir os assuntos mais importantes. Se o Papa quisesse escolher um novo cardeal e aceitar o pedido de renúncia de D. Manuel Clemente já o teria feito.

O próprio cardeal-patriarca de Lisboa, que regressou de férias, assume que vai continuar a sua missão numa ‘Carta aos diocesanos de Lisboa no início do ano pastoral 2022-2023’.

«Iniciamos o ano pastoral 2022-2023 com o horizonte cada vez mais próximo e definido da Jornada Mundial da Juventude, que se realizará entre nós na primeira semana de agosto de 2023. Com o Papa Francisco, queremos que ela seja para grande número de jovens de todo o mundo uma ocasião por excelência de renovar a esperança e reforçar a solidariedade, após tempos difíceis de pandemia, guerras e dificuldades de subsistência em geral. Certamente que nada se resolverá num ápice, mas ainda mais certo é o facto tão comprovado destas Jornadas, em torno de Cristo e do Evangelho, animarem a muitos no caminho do bem e da paz. - Assim acontecerá de novo!».

