Efemérides de 5 de Setembro (2022)

2014. Representantes do governo de Kiev e dos separatistas pró-russos assinaram há 8 anos um acordo de cessar-fogo no leste da Ucrânia (sério? Enfim, a Rússia já conseguiu os seus primeiros objectivos ali), com mediação da Rússia e da OSCE (esta última bem arrependida deve estar).





1494 Foi ratificado há 528 anos o Tratado de Tordesilhas por Portugal, o tratado assinado em Junho anterior por D. João II (1455-95, a reinar desde 81) e pelos Reis Católicos de Castela e Aragão, dividindo entre si o Planeta.

1658 Os holandeses tomaram há 364 anos, já depois da restauração nacional com D. João IV (em 1640), Jaffnaptam, última possessão portuguesa no Ceilão.

1882 Celebração do primeiro Labor Day, Dia do Trabalhador, nos EUA, tornado feriado nacional na primeira 2ª-feira de Setembro.

1944 A Bélgica, Holanda e Luxemburgo assinaram há 78 anos, como consequência da II Guerra, o tratado de constituição do Benelux, que se alargaria depois em várias etapas até à UE.

2005 A Câmara de Lisboa, então presidida por Pedro Santana Lopes, destinou há 17 anos terrenos do Parque da Bela Vista à Feira Popular.

2011 O ex-primeiro-ministro da Islândia Geeir Haarde (n.1951, em funções entre 2006-09) começou a ser julgado há 6 anos num tribunal em Reiquejavique, acusado de negligência grave devido ao colapso do sistema financeiro do país.

2014 Representantes do governo de Kiev e dos separatistas pró-russos assinaram há 8 anos um acordo de cessar-fogo no leste da Ucrânia (sério? Enfim, a Rússia já conseguiu os seus primeiros objectivos ali), com mediação da Rússia e da OSCE (esta última bem arrependida deve estar).

2015 Snowden (n.1983), analista da CIA responsável pela divulgação de escutas aleatórias da organização em 2013, criticou a falta de liberdade de expressão na Rússia, país onde se refugiou.

2016 Um militar que frequentava o curso de comandos morreu, segundo o médico que acompanhava a instrução por “um golpe de calor”, marcando negativamente toda a Arma.

2017 A polícia brasileira anunciou há 4 anos a abertura de um inquérito por alegada corrupção à atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de 2016 à cidade do Rio de Janeiro, com a possível compra de votos no Comité Olímpico Internacional (COI).

2021 Cerimónia, há 1 ano, de encerramento dos Jogos Para-olímpicos de Tóquio 2020.