The Weeknd perde voz e termina concerto

Ninguém estava à espera: The Weeknd terminou o seu concerto de sábado, depois de ter ficado sem voz a meio do tema "Can´t Feel My Face", deixando o palco SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA).

Momentos após a saída, que deixou os fãs confusos, o cantor voltou a subir ao palco para pedir desculpas a público e informar que iriam ter direito à devolução do dinheiro.

"Vou garantir que todos ficam bem, que vão receber o dinheiro de volta. Mas eu vou fazer um espetáculo em breve. [Agora] Não vos posso dar o que vos quero dar", afirmou o artista.

Mais tarde, e através do Twitter, o músico explicou que tinha perdido a voz a meio da primeira música e que não conseguiu continuar com o concerto.

"Perdi a voz durante a primeira música e estou arrasado. Senti a voz falhar e o meu coração apertou", escreveu, depois de ter abandonado o concerto.