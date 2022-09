Jovem de 20 anos morre baleado em Sacavém

Um jovem com cerca de 20 anos morreu na madrugada de domingo depois de ter sido baleado no bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, Loures.

A informação foi adiantada à agência Lusa por uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A vítima terá sido levada para o Hospital de São José, em Lisboa, depois de, pelas 6h20 de domingo ter sido dado o alerta. O jovem acabou por morrer na instituição hospitalar.

De acordo com o Correio da Manhã e com o Jornal de Notícias, a vítima é 'Jboogz', um jovem cantor de hip-hop, que foi baleado no peito após uma festa com vários DJ no bairro da Quinta do Mocho.

O JN escreve ainda que "um acerto de contas entre grupos rivais da Grande Lisboa pode estar na origem do homicídio", e que a PJ "investiga a possibilidade de esta morte estar relacionada com o homicídio de um homem de 25 anos, abandonado inconsciente à porta do Hospital de Loures, em maio".