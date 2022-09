Mulher cai ao mar devido a onda na praia do Carneiro no Porto

Autoridade Marítima Nacional refere que a vítima foi auxiliada e estabilizada por elementos do projeto "SeaWatch" e pelo INEM, uma vez que sofreu "diversas escoriações no corpo".





Uma mulher italiana, de 31 anos, foi esta terça-feira retirada do mar por civis após ter sido surpreendida por uma onda enquando caminha no molhe da praia do Carneiro, no Porto.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que a vítima foi auxiliada e estabilizada por elementos do projeto "SeaWatch" e pelo INEM, uma vez que sofreu "diversas escoriações no corpo".

A mulher foi transportada para uma unidade hospitalar para receber assistência médica, com o alerta para o incidente a ser dado às 14h50.