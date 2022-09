Antigo futebolista Ryan Giggs vai voltar a ser julgado por violência doméstica e sexual

No primeiro julgamento, que terminou recentemente, o júri não conseguiu chegar a consenso sobre a culpabilidade do antigo jogador do Manchester United, em relação aos crimes que têm como vítimas a ex-mulher do jogador e a irmã desta.





O ex-jogador internacional galês Ryan Giggs vai voltar a tribunal para responder às acusações de agressão sexual e violência doméstica, depois de um tribunal de Manchester não ter pronunciado um veredicto no primeiro julgamento, confirmou, esta quarta-feira, fonte judicial.

O segundo julgamento de Ryan Giggs deverá começar a 31 de julho de 2023, esperando-se que tenha a duração de cerca de quatro semanas, segundo indicou hoje o juiz.

Sublinhe-se que o julgamento de Giggs por assédio sexual e violência doméstica terminou, no final de agosto, sem veredicto, porque o júri não chegou a consenso sobre a culpabilidade do antigo jogador do Manchester United, em relação aos crimes que têm como vítimas a ex-mulher do jogador e a irmã desta.

O caso levou à demissão de Giggs do cargo de selecionador do País de Gales, em junho, apesar de não desempenhar, efetivamente, essas funções desde novembro de 2020, quando as acusações foram tornadas públicas.

"Tal como já foi tornado público, declarei-me inocente das acusações criminais que enfrento no tribunal de Manchester. Apesar de ter confiança no processo judicial, teria gostado que o caso se encerrasse antes, para poder seguir com as minhas responsabilidades como treinador", disse Giggs, na altura.