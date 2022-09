Carro com mulher e filhos de Sérgio Conceição apedrejado à saída do Dragão

A derrota do FC Porto contra o Club Brugge criou mmentos de tensão não só para os dragões como também para as suas famílias.

Quando a mulher e os filhos de Sérgio Conceição se encontravam a deixar o Estádio do Dragão, ao passar pela zona do Museu do FC Porto, a viatura em que seguiam foi apedrejada por adeptos do clube, tendo também estes dirigido insultos aos seus ocupantes.

De acordo com o jornal Record, os projéteis partiram um dos vidros e acertaram tanto na esposa do técnico, Liliana, como também num dos filhos.

Recorde-se que um dos filhos de Sérgio Conceição, Rodrigo, de 22 anos, integra o plantel principal da equipa, sendo que o outro, José, de sete anos, deu também início à sua caminhada azul e branca ao integrar o escalão sub-8.

Este terá sido o único carro atingido pelos agressores tendo Sérgio Conceição tomado rapidamente conhecimento do caso, que foi depois reportado às autoridades.