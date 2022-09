O que se passa com a cara de Gwen Stefani? Cantora surge irreconhecível

Gwen Stefani foi uma das convidadas do programa de televisão Late Night with Seth Meyers, que foi transmitido no passado dia 8 de setembro, e, embora o seu nome tenha sido revelado ainda antes de a cantora aparecer, poucos conseguiam acreditar que se tratava mesmo da vocalista dos No Doubt.

Estava irreconhecível, disseram muitos dos fãs nas redes sociais, com a cara assim não parecia a Gwen Stefani, comentava-se na net.

O motivo não é certo, mas para os comentadores, das duas uma, ou a cantora abusou da maquilhagem ou abusou das plásticas.