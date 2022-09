Exibição de cinema até agosto já ultrapassou valores de 2021, aponta ICA

Até agosto, os cinemas portugueses tiveram mais espectadores e receitas de bilheteira do que no totalidade comercial em 2021.

De acordo com as estatisticas mensais divulgadas pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) até agosto deste ano registaram-se cerca de seis milhões de espectadores e 34,8 milhões de euros de receita de bilheteira, superando assim os 5,4 milhões de bilhetes emitidos e os 30,6 milhões de euros de bilheteira obtidos no ano passado.

Deste modo, dos seis milhões de espectadores registados este ano nas salas de cinema, 2,6 milhões viram filmes distribuídos pela NOS Lusomundo Audiovisuais e 2,1 milhões de pessoas viram filmes distribuídos pela Cinemundo.

Das 746 longas-metragens exibidas este ano, 458 foram produções europeias e 161 foram produzidas nos Estados Unidos da América (EUA).