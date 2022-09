Três dias de luto em Portugal pela morte de Isabel II

Portugal decretou esta quinta-feira três dias de luto nacional - entre 18 e 20 de setembro - pela morte da rainha Isabel II.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, justificando que o "Reino Unido" é "o mais antigo aliado de Portugal".

"Foi aprovado o decreto que declara o luto nacional por três dias como justa homenagem a sua Majestade a Rainha Isabel II, falecida a 8 de setembro de 2022", começa por ler-se no documento.

"Sua Majestade a Rainha Isabel II do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte marcou profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI. Assim, neste momento de prolongado e profundo luto no nosso mais antigo Aliado, entende o Governo declarar o luto nacional nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2022", adianta a mesma nota.

Recorde-se que a rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, depois de mais de 70 anos de reinado.

O funeral realizar-se-á na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro, e vai contar com a presente do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.