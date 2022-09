Carro em contramão provoca acidente em Matosinhos

Um carro que circulava em contramão na Estrada da Circunvalação, no sentido Amial/Matosinhos, provocou na manhã desta quinta-feira um acidente em frente no quartel do Regimento de Transmissões, ao colidir com uma mota.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), citada pelo Jornal de Notícias, o acidente provocou um ferido ligeiro, sendo este o condutor da mota. O INEM avança ainda que esteve no local com uma ambulância e que o acidente se deu a "baixa velocidade".

O ferido foi, contudo, transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O acidente terá ocorrido pelas 12h00, tendo a via de circulação estado cortada durante cerca de uma hora.