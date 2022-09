Capacetes. Milhares receberam bênção do Papa em Fátima

O Santuário de Fátima recebeu este domingo milhares de motociclistas que se deslocaram, de propósito, para a tão conhecida “Bênção dos Capacetes”, que já não se realizava desde o início da pandemia. A missa foi presidida por D. Rui Valério, bispo das Forças Armadas e de Segurança, mas contou com uma mensagem especial do Papa Francisco. “O Papa Francisco saúda afetuosamente os participantes, encorajando-os, na fidelidade à sua vocação de batizados, a exercerem com generosidade a sua missão de garantir um ambiente seguro, para que cada cidadão possa viver em paz e serenidade”, ouviu-se no texto lido no final da celebração no Recinto de Oração da Cova da Iria - uma mensagem que foi enviada através do substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, D. Edgar Peña Parra.

Milhares de motociclistas de todo o país ouviram atentamente a mensagem diretamente a si dirigida pelo Bispo das Forças Armadas. “O visor do capacete torna-se abertura para o futuro e vos conduzirá à contemplação do rosto misericordioso de Deus, único Senhor a quem servis na vossa vida”, declarou.

“Nenhum peregrino, tal como nenhum motociclista, viaja sozinho, mas traz consigo todas e todos os camaradas que fazem da estrada um modo de vida”, acrescentou, lembrando o simbolismo do capacete, que é sinal da “presença de Deus em todas as situações da vida”. “O capacete remete também os valores éticos, que, ao serem aplicados, garantem a afirmação inalienável da dignidade de cada homem e de cada mulher, como um capacete que protege e defende a sociedade da negação da condição única de cada pessoa”, disse D. Rui Valério.

Recorde-se que, este ano, a organização desta peregrinação foi formada por dez grupos motards e motoclubes de Norte a Sul do país.

Parte do valor angariado através da compra de lembranças da peregrinação vai depois ser usado para o máximo de sessões de fisioterapia de Marco Silva, de 24 anos, um atleta federado de motocross e personal trainer, que em setembro de 2021 representou a Seleção Nacional de Motocross - em novembro, sofreu uma grave queda, enquanto treinava, que o deixou debilitado.