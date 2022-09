Post Malone cai em buraco durante concerto

Enquanto cantava o tema "Circles", o rapper e músico acabou por cair numa abertura do palco que servia para fazer desaparecer a sua guitarra, num determinado momento do concerto.





Post Malone sofreu uma queda durante um concerto que deu em St Louis, nos Estados Unidos da América (EUA), no sábado.

Enquanto cantava o tema "Circles", o rapper e músico acabou por cair numa abertura do palco que servia para fazer desaparecer a sua guitarra, num determinado momento do concerto.

“Senhoras e senhores, peço desculpa por ter estragado o concerto esta noite. Prometo que, da próxima vez, não dou cabo da vossa noite. Posto isto, obrigado pela vossa paciência e desculpem-me. Magoei-me caindo num buraco enorme no buraco no palco”, explicou, agradecendo a compreensão dos “melhores fãs do mundo” e cantando mais algumas canções.

Mais tarde, Post Malone foi levado pelos paramédicos para assegurar que se encontrava bem, e o público ficou na dúvida se o espetáculo iria continuar. Um quarto de hora depois, o artista regressou ao palco, pedindo desculpa pelo sucedido.