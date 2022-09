Dan Reynolds, dos Imagine Dragons, anuncia separação com mulher

Dan Reynolds, vocalista dos Imagine Dragons, anunciou recentemente que ele e a sua mulher, Aja Volkman, colocaram um ponto final no casamento, que durou mais de dez anos.

"Estou triste por dizer que depois de muitos lindos anos juntos, eu e Aja estamos separados", escreveu o cantor, através do Twitter. "A nossa grande propridade é sermos grandes pais para os nossos filhos. Obrigado por nos apoiarem ao longo de todos estes anos".

I am saddened to say that after many beautiful years together Aja and I have separated. Being great parents to our children is our number one priority. Thank you for always supporting us with love and care for all these years.