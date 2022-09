Corpo de homem encontrado no rio Ave em Vila do Conde

Óbito foi confirmado no local.





O corpo de um homem foi encontrado, esta quarta-feira de manhã, a flutuar no rio Ave, no concelho de Vila do Conde.

O alerta foi dado às 07h15. "Foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde", segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde e o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, após indicação do Ministério Público.