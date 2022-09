Como seriam princesa Diana, Freddie Mercury ou John Lennon se fossem vivos?

O fotógrafo turco Alper Yesiltas recorreu à Inteligência Artificial (IA) para perceber como grandes nomes da música, como por exemplo Kurt Cobain, Freddie Mercury ou John Lennon, seriam caso ainda fossem vivos.

"As If Nothing Happened", assim se chama o nome da primeira coleção deste projeto, foi recentemente divulgada. “Há algum tempo que o desenvolvimento da inteligência artificial me entusiasma”, explicou Yesiltas. “Qualquer coisa que imaginemos pode ser mostrada na realidade. Quando comecei a trabalhar com esta tecnologia, vi o que podia fazer e pensei naquilo que me faria feliz."

O fotógrafo disse que queria ver algumas das pessoas das quais sentia falta", e "foi assim que este projeto começou”, rematou.