Isabel II sentia-se "exausta" e "magoada" com afastamento de Harry e Meghan

A Rainha Isabel II ficou "exausta" e "magoada" com a decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de 'abandonarem' a as funções reais, relatou a escritora Katie Nicholl, no seu novo livro "The New Royals: O legado da Rainha Elizabeth e o futuro da Coroa".

A obra conta que a falecida monarca terá confidenciado os seus pensamentos sobre a decisão do neto a uma pessoa próxima. "Ela ficou muito magoada", disse a fonte, não identificada, segundo a Vanity Fair, tendo mesmo dito: "Não sei, não quero saber, e não quero pensar mais nisso".

No livro, a escritora sublinhou ainda que foi "uma fonte de tristeza" para Isabel II "ter visto Archie e Lilibet tão poucas vezes", assim commo facto de Harry e Meghan não terem estado com ela durante um fim-de-semana em agosto, quando "a Rainha tinha por hábito reunir todos os seus netos e bisnetos".

Harry e Meghan levaram os filhos para um breve encontro com a Rainha quando desembarcaram em Londres, antes das celebrações do Jubileu de Platina, em junho, ao comemorar os 70 anos de reinado da monarca. Dois dias mais tarde, os duques e os seus filhos passaram mais algum tempo com Isabel no Castelo de Windsor, um dia antes do primeiro aniversário de Lilibet.

"Avó, enquanto esta despedida final nos traz grande tristeza, estou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros, desde as minhas primeiras recordações de infância que tenho consigo, até ao seu primeiro encontro como meu comandante-chefe, até ao primeiro momento em que conheceu a minha querida mulher e abraço os seus queridos bisnetos", escreveu Harry, numa declaração tornada pública após a morte da Rainha. "Aprecio estes momentos partilhados consigo, e os muitos outros momentos especiais que se seguiram. A sua falta já é muito sentida", acrescentou.

Recorde-se que foi em janeiro de 2020 que os duques de Sussex anunciaram que iriam optar por se afastar dos deveres da família real.