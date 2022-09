Efemérides de 23 de Setembro (2022)

2017. Segundo um estudo do Digital News Report 2017, realizado pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, Portugal era há 5 anos o segundo país europeu onde mais se confiava nas notícias, a seguir à Finlândia, apresentando uma percentagem de confiança a rondar os 58%.





1822 A Assembleia Constituinte portuguesa aprovou há 200 anos a primeira Constituição, saída da Revolução Liberal de 1820, jurada por D. João VI (1767-1826, Regente desde 1792 e a Reinar desde 1816) a 1 de outubro, vindo (talvez forçado) propositadamente do Brasil.

1913 Roland Garros (1888-1918), piloto francês e pioneiro da aviação, efetuou há 109 anos a primeira travessia aérea do Mediterrâneo, um herói de guerra que veio a dar nome a um conhecido estádio francês de ténis, em 1920.

1933 foi promulgado há 89 anos, nos primórdios do salazarismo, o Estatuto do Trabalho Nacional que previu a abertura das Casas do Povo e a constituição de Grémios e Sindicatos corporativos.

1962 Iniciou-se o I Congresso da FRELIMO, na Tanzânia, há 60

anos, ainda sob a liderança de Eduardo Mondlane (1920-69).

1976 Teve início há 46 anos o I Governo Constitucional de Portugal, chefiado por Mário Soares (1924-2017).

1988 A atleta portuguesa Rosa Mota (n.1958), então campeã mundial da maratona, conquistou há 34 anos a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Seul.

1992 Foi concluído há 30 anos (cavaquismo) o Centro Cultural de Belém.

2011 A cantora cabo-verdiana Cesária Évora (19421-2011) anunciou há 11 anos, á beira da morte, o fim da sua carreira.

2017 Segundo um estudo do Digital News Report 2017, realizado pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, Portugal era há 5 anos o segundo país europeu onde mais se confiava nas notícias, a seguir à Finlândia, apresentando uma percentagem de confiança a rondar os 58%.

2021 Pegadas fossilizadas de 23.000 a 21.000 anos de White Sands, Novo México, indicaram há 1 ano o assentamento por humanos da América do Norte e do Sul mais cedo do que se pensava.