Moeda portuguesa de ouro rara encontrada no Reino Unido num turismo rural

"Fiquei estupefacto e fiquei sentado a olhar para a moeda incapaz até de respirar. Consegui ver a cruz na moeda e pensei que era provavelmente espanhola, mas mais tarde descobri que era portuguesa do rei chamado Manuel", disse o britânico que encontrou a 'antiguidade'.





Um exemplar raro da moeda de ouro portuguesa do século XV que Vasco da Gama levou para a Índia foi encontrada num turismo rural no Reino Unido. Agora vai a leilão.

A moeda, um "Português", com o valor de 10 cruzados, está avaliado entre as 20 e as 30 mil libras (22.400 e 33.600 euros) pela leiloeira Noonans de Londres.

Foi encontrada no início de julho por Mick Edwards, de 62 anos, num turismo rural em Etchilhampton, cerca de 150 quilómetros oeste de Londres.

O britânico estava a testar o seu detetor de metais num campo antes do pequeno-almoço, às 6h, quando o equipamento deu sinal, após escavar um buraco de 25 centímetros encontrou a moeda de ouro, que tem 36 milímetros de diâmetro e um pesa de cerca de 35 gramas.

"Fiquei estupefacto e fiquei sentado a olhar para a moeda incapaz até de respirar. Consegui ver a cruz na moeda e pensei que era provavelmente espanhola, mas mais tarde descobri que era portuguesa do rei chamado Manuel", contou, citado num comunicado da leiloeira.

Segundo a Casa da Moeda, o Português de D. Manuel I foi a moeda portuguesa de maior circulação mundial devido à importância do país em termos comerciais na época.

A moeda era cunhada em ouro quase puro e terá sido uma das que Vasco da Gama levou nas naus para a Índia e provavelmente também foi produzida com ouro trazido para Portugal das viagens a África e Índia.