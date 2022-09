João Soares apontado à Santa Casa

O movimento começou num conjunto de históricos socialistas e ganhou tração no partido, no Governo e não só: com os sinais de agravamento da crise social, há cada vez mais defensores da designação de João Soares como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa caso se confirme a saída antecipada de Edmundo Martinho, por motivos pessoais.





Num momento em que se antevê um cenário duro de crise social, na Europa e em Portugal, um movimento de históricos socialistas defende a designação de João Soares para o lugar de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em substituição de Edmundo Martinho, que, sabe o Nascer do SOL, poderá ter de antecipar o fim do seu mandato por razões de natureza pessoal. A confirmar-se a saída, o antigo ministro da Cultura e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa é o nome que reúne mais apoios tanto em São Bento e no PS como na própria Santa Casa.

Para Luís Parreirão, destacado socialista e antigo secretário de Estado da Administração Interna e das Obras Públicas nos Governos de António Guterres, João Soares reúne todas as condições para poder desempenhar a função, «quer pelo conhecimento que tem da realidade social de Lisboa, quer pelo conhecimento que tem do país». «Naturalmente, compete ao Governo escolher o provedor, mas acho que todos aqueles que em Lisboa e toda a área de influência da Santa Casa conseguirão viver um pouco melhor com a ajuda de João Soares à frente da instituição», afirmou ao Nascer do SOL.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL, este sábado nas bancas