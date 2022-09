Johnny Depp tem uma relação com uma das suas advogadas

O ator Johnny Depp estará a namorar com Joelle Rich, uma advogada, de 37 anos, que trabalha no escritório Schillings e que o representou durante o processo de difamação contra o jornal The Sun (em 2020).

Joelle Rich não trabalhou no polémico processo do ator contra Amber Heard mas estava presente na sala de audiências quando foi conhecida a decisão do tribunal, a favor de Depp.

"Não havia nenhuma obrigação profissional para ela estar lá. Foi pessoal", contou uma fonte próxima em declarações à Us Weekly.

Recorde-se que logo após o julgamento chegou a especular-se que Depp estaria envolvido com a advogada Camille Vasquez, que o acompanhou no processo contra a ex-mulher, mas o ator desmentiu a informação, considerandos que os rumores eram “sexistas” e que uma relação entre os dois seria “antiética”.

No entanto, sabe-se agora que Depp estará a namorar com uma das suas advogadas. No entanto, uma fonte próxima do ator diz que não se trata de uma relação exclusiva, pelo menos ainda.

Depp terá sido mesmo apanhado num momento íntimo com uma mulher nos bastidores da gravação de seu novo filme na França.

Porém, segundo o site TMZ, Joelle Rich gostaria do compromisso de não saírem com mais ninguém.