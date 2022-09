Post Malone hospitalizado por "dor lacinante" ao respirar

Músico poderá estar com complicações devido à queda que sofreu a semana passada em palco.





Post Malone foi neste fim de semana levado de urgência para o hospital por apresentar desde o início do dia de sábado dificuldades respiratórias e uma dor aguda no corpo.

Austin Post, o verdadeiro nome do artista, poderá estar com complicações relacionadas com a queda que deu em palco na semana passada, e que lhe provocou uma lesão nas costelas.

Nas redes sociais, o músico admitu que estava "com muita dificuldade em respirar" e que sentia "uma dor lancinante sempre" que respirava ou que se movia.

No hospital, Post Malone confirmou o cancelamento do espetáculo que tinha agendado para a noite de sábado, dia 24 de setembro, em Boston, prometendo a remarcação do concerto para quando a sua sáude melhorar.