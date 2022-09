Morreu participante na Corrida do Dragão

Uma mulher de 69 anos "sofreu um problema de saúde repentino" quando participava na Corrida do Dragão, no Porto, acabando por morrer.





A Corrida do Dragã, realizada na manhã deste domingo nas imediações do estádio do Dragão, acabou em tragédia para uma participante, de 69 anos, que "sofreu um problema de saúde repentino e acabou por falecer".

A informação foi confirmada pelo FC Porto em nota emitida no site oficial, onde o clube azul-e-branco lamenta este acontecimento e envia as mais sentidas condolências à família".

Mais de sete mil pessoas participaram na edição de 2022 da Corrida do Dragão, organizada conjuntamente pelos Dragões Marcoenses e pela Global Sport.

🎙️"Estas iniciativas proporcionam um convívio entre Portistas de várias regiões"



Jorge Nuno Pinto da Costa marcou presença na Corrida do Dragão, que se realizou neste domingo 🔵⚪️



Notícia completa👉https://t.co/CQNEJmiICg#FCPorto #CorridaDoDragão pic.twitter.com/6Ti7q7x2rz — FC Porto (@FCPorto) September 25, 2022