Gwyneth Paltrow compara ida da filha para universidade com o dia do parto

A filha de Gwyneth Paltrow vai prosseguir o seu caminho educativo numa faculdade. Para a atriz, este momento é tão emocional como dar à luz a filha Apple.

"Sei que isto parece uma loucura, [mas] parece quase tão profundo como dar à luz", disse Gwyneth Paltrow, de 49 anos, numa entrevista no programa televisivo “CBS Sunday Morning”, citada pelo Page Six.

Ainda assim, a mãe da jovem de 18 anos não partilhou qualquer informação sobre qual a universidade que Apple escolheu.

Por outro lado, falou sobre a relação afetiva que ainda mantém com o ex-marido e vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, de quem está divorciada desde 2016.

"Eu faria qualquer coisa por ele. Ele faria qualquer coisa por mim ou pelos nossos filhos. Comprometemo-nos realmente a querer que os nossos filhos ficassem o mais incólumes possível com o divórcio", afirmou a atriz.

Apple Paltrow tem sido alvo de notícias depois de a polícia norte-americana ter travado uma festa com 50 pessoas na casa da mãe em Amagansett, uma região que pertence ao estado de Nova Iorque, em agosto.

A festa acabou mais cedo do que o suposto devido ao barulho reclamado pelos vizinhos que acabaram por chamar as autoridades, apurou o Page Six, na altura.