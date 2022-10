Efemérides de 3 de Outubro (2022)

1863 Uma das maiores instituições sociais e familiares norte-americanas, o Dia de Acção de Graças, foi estabelecido há 159 anos pelo então Presidente Abraham Lincoln (1809-65, em funções desde 61, até ao seu assassinato), na última quinta-feira de Novembro.

1910 O neurocirurgião português Miguel Bombarda (n.1851), militante republicano, foi assassinado há 112 anos por um doente no Hospital de Rilhafoles, constando que o facto apressou a Revolução republicana, feita 2 dias mais tarde.

1954 A Conferência de Londres da NATO autorizou há 68 anos a entrada da República Federal da Alemanha (zona Ocidental e não comunista de País, hoje unificado) na Organização.

1990 Tele lugar há 32 anos, na sequência da queda do muro de Berlim em 89, a reunificação alemã, após 45 anos (contados desde o fim da II Guerra).

2006 A Coreia do Norte anunciou há 16 anos, ainda no tempo de Kim Jong-il (1941-2011, em funções desde 1994) a realização do primeiro teste nuclear, embora tenha sido o seu filho em funções actuais, Kim Jong-un (n.1983), a desafiar completamente o mundo e o pouco capaz Trump.

2021 A investigação dos Pandora Papers revelou há 1 ano a riqueza secreta de 30 atuais e ex-líderes mundiais, incluindo o ex-PM britânico Tony Blair, o rei Abdullah II da Jordânia e o primeiro-ministro tcheco Andrej Babis.