As poupanças de Ed Sheeran no último ano

Em 2021, ano em que editou o álgum "=", Ed Sheeran contabilizou cerca de 9,6 milhões de euros em salário.

O músico lucrou, no total, mais de 39 milhões de euros ao longo do ano, conta a imprensa internacional, com quase 6 desses milhões a serem pagos em impostos, graças também ao seu último trabalho. No ano anterior, em 2020, Sheeran somou 35 milhões de euros no total.

A maior parte da sua fortuna, que está avaliada em 287 milhões de euros, é destinada a instituições de caridade.