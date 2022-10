Duas mulheres detidas por agredir obstetra estão proibidas de entrar no Hospital São Francisco Xavier

Duas utentes do Hospital São Francisco Xavier, com 18 e 38 anos, foram detidas por, no mês passado, terem agredido uma médica na urgência daquela unidade hospitalar.

De acordo com uma fonte do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) à agência Lusa, as agressoras foram presentes a um juíz de instrução criminal, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações mensais na esquadra da sua residência, a proibição de contactos com a vítima e a proibição de frequentar o Hospital São Francisco Xavier, com exceção de alguma necessidade de ato médico.

A 27 de setembro, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que se solidarizou com a agredida, disponibilizando-lhe apoio jurídico, denunciou a agressão a uma médica que se encontrava a prestar serviços na urgência do Hospital de São Francisco Xavier.

A obstetra foi agredida e ficou de baixa no dia seguinte, uma vez que não estava em condições para trabalhar.

Em março, a PSP anunciou que se tinham registado em 2021, 961 situações de violência em hospitais, mais 16% do que em 2020. A autoridade avançou ainda que 65% da violência registada é praticada por utentes, 21% pelos familiares ou acompanhantes dos doentes, 13% por profissionais de saúde e 1% por visitantes ou outras pessoas.

A comarca de Lisboa registou 23 inquéritos crimes contra profissionais de saúde em 2021, um crime que o Ministério Público tinha alertado em 2020 para a tendência acentuada de aumento, sendo os médicos e os enfermeiros - a maioria dos profissionais de saúde - que notificam este tipo de casos.