Marroquino casado com Diana Santos detido por suspeita de homicídio

As autoridades luxemburguesas detiveram o homem, de nacionalidade marroquina, com quem a portuguesa, emigrada no Luxemburgo, Diana Santos era casada.

O detido é suspeito de estar envolvido no homicídio da portuguesa, de 40 anos, que foi encontrada desmembrada no dia 19 de setembro, num edifício abandonado nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle, comuna francesa perto da fronteira com o Luxemburgo.

A polícia luxemburguesa informou, através de comunicado citado pelo jornal Contacto, que o homem está acusado de homicídio, tendo sido decretada prisão preventiva.

"A fim de não prejudicar a investigação em curso, o Ministério Público de Diekirch não comunicará, por enquanto, quaisquer outras informações e gostaria de salientar que qualquer pessoa que seja objeto de uma investigação ou procedimento criminal é presumida inocente até ser provada a sua culpabilidade por uma decisão final do tribunal competente", lê-se na mesma nota das autoridades.