Autores da canção "I’m Too Sexy" dizem que Beyoncé "é muito arrogante"

Os britânicos Right Said Fred, autores da música ‘I’m Too Sexy', criticaram recentemente Beyoné, afirmando que a cantora é "muito arrogante".

Os músicos, em declarações ao jornal The Sun, queixaram-se de não terem sido contactados pela 'Queen B' para que fosse pedido autorização para usar a música.

“Normalmente, os artistas falam connosco primeiro. Ela não, é uma pessoa muito arrogante”, afirmaram.“De forma a utilizar a nossa melodia, precisam que nós o permitamos. Enviam-nos a maqueta e nós aprovamos:"

Apesar do descontentamento, a duplica disse que não faz sentido levar o caso a tribunal: "Ela tem muito mais presença, mais poder e mais dinheiro."