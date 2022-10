Biden reavalia cooperação militar com Arábia Saudita

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer reavaliar a cooperação militar do seu país com a Arábia Saudita, informou esta terça-feira a Casa Branca, depois de os sauditas se aliarem à Rússia no controlo de produção de petróleo.





Aliados

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer reavaliar a cooperação militar do seu país com a Arábia Saudita, informou esta terça-feira a Casa Branca, depois de os sauditas se aliarem à Rússia no controlo de produção de petróleo.

Relacionamento

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, explicou que Biden “deixou muito claro que temos de continuar a reavaliar essa relação, que temos de estar preparados para a reconsiderar”. “O Presidente está pronto para trabalhar com o Congresso, para ponderar sobre como esse relacionamento deve ser no futuro”, disse Kirby, durante uma entrevista televisiva.

Afronta

A OPEP+, organização de 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderado pela Arábia Saudita e por 10 outros membros, incluindo a Rússia, decidiu na semana passada reduzir a suas quotas de produção, num gesto que foi considerado uma afronta diplomática a Joe Biden. Perante a decisão da OPEP+, o líder da comissão de Relações Internacionais do Senado dos EUA, Bob Menendez, ameaçou bloquear qualquer venda futura de armas à Arábia Saudita.