Lukashenko cai em si

Lukashenko, com queixinhas ridículas de que a Ucrânia vai atacá-lo, parecia esperar poder bater à vontade nos outros meninos, desde que tivesse e cobertura do pouco inteligente e burro Putin no Kremlin.

Afinal não é assim, e se ataca até pode também ser atacado. A esta clara justiça corresponde o seu enorme pânico. Ou por Putin ou pelos outros, parece ter os seus dias contados. Acontece: foi uma questão de cálculo errado, que pode trazer boas consequências. Quem faz bulliyng...

Talvez o safe, ou ele assim pensa, o estarem os soldados bielorussos misturados com os russos. Mas afinal a luta dos bielorussos não é igual à dos ucranianos? Não querem todos safar-se dos instintos nazis e imperialistas russos? Os soldados bielorussos não se sentirão mais próximos dos ucranianos do que dos russos? Afinal, ao contrário do que se pensa, não é Lukashenko um simples traidor que não sabe pensar?