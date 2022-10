Tom Cruise contrata seguranças após ameaças de ex-funcionário

Depois de receberem ameaças de morte, Tom Cruise e o realizador Christopher McQuarrie, responsável pelo filme 'Missão Impossível 8', contrataram uma equipa de seguranças.

Em causa está um produtor de duplos que foi dispensado das gravações do filme, e que processou o ator e o realizador, com uma fonte a contar ao jornal The Sun que "as coisas ficaram cada mais desagradáveis".

O ex-elemento do filme alegou que existem ligações entre oligarcas russos que estariam a financiar os filmes de Tom Cruise, tendo mesmo sugerido ao FBI que investigasse a produtora.

"O Tom está habituado a ter equipas de segurança ao seu redor a maior parte do tempo por causa da sua fama, mas para Chris é uma novidade. Ninguém quer correr riscos", acrescentou a mesma fonte.