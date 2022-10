Homem fica gravemente ferido depois de cair de árvore

Um homem com cerca de 60 anos sofreu esta quarta-feira ferimentos graves depois de ter caído de uma árvore em Loivos, Chaves, tendo sido transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar no Porto.

De acordo com com Bruno Henriques, comandante dos bombeiros de Vidago, a vítima estaria a fazer uma poda de uma árvore e terá caído no leito de uma ribeira tendo sofrido vários traumatismos.

O alerta terá sido dado pelas 10h15 e foram mobilizados para o local 16 operacionais, cinco viaturas e um helicóptero dos bombeiros de Vidago, do INEM e da GNR.