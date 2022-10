Morreu Ruth Rita, assistente de Herman José no programa "Roda da Sorte"

Morreu Ruth Rita, mais conhecida por ser a assistente do humorista Herman José no programa “Roda da Sorte” na década de 90.

A notícia da morte de Ruth Rita foi avançada por Herman José na rede social Instagram, este domingo. “Soube agora mesmo pelo meu querido colega José Pedro Pais da partida da minha companheira de viagem da ‘Roda da Sorte’ Ruth Rita”, disse.

“Fica um beijo de sentimentos à sua família e uma sentida homenagem à sua imensa gentileza e irrepreensível profissionalismo”, sublinhou o humorista, sem detalhar qualquer pormenor sobre a causa da morte.

A mensagem de Herman José é acompanhada de um conhecido vídeo do último programa da “Roda da Sorte”, em que o humorista e apresentador destrói o cenário do estúdio com uma caçadeira.

Contudo, tendo em conta algumas publicações de amigos no Facebook visitadas pelo Observador, Ruth Rita terá morrido ontem após uma luta de alguns meses contra o cancro.

Ruth Rita foi manequim e trabalhou com Herman José entre 1990 e 1994, no programa “Roda da Sorte”, onde os concorrentes tinham de completar puzzles com letras para adivinhar palavras ou expressões. Cândido Mota, que mais tarde continuou com Herman no programa “Herman SIC”, era o locutor do “Roda da Sorte”.

Ruth Rita ainda foi assistente de Herman no programa “Com a Verdade M’Enganas”, mas acabou por se afastar da televisão.

Segundo publicações no Facebook, o velório de Ruth Rita decorre amanhã na Basílica da Estrela, em Lisboa.