James Corden foi banido de famoso restaurante em Nova Iorque por comportamento inapropriado

Dono do restaurante diz que comediante foi o pior cliente que já passou pelo estabelecimento.





James Corden foi banido do Balthazar, um famoso restaurante francês em Nova Iorque. A situação foi divulgada pelo próprio proprietário do espaço.

Keith McNally disse que o apresentador foi o cliente mais abusivo que já passou pelo restaurante, aberto há 25 anos, e relatou mais do que uma situação em que o também ator foi mal educado com os funcionários.

"James Corden é um comediante muito talentoso, mas também um pequeno cretino", escreveu McNally no Instagram. "O cliente mais abusivo de todos os que já vieram ao Balthazar desde que o restaurante abriu há 25 anos", acrescentou.

O proprietário do Balthazar sublinhou ainda que Corden foi desagradável mais do que uma vez e partilhou exemplos do seu comportamento inapropriado.

Numa das vezes, o apresentador mostrou um cabelo e exigiu uma ‘rodada’ de bebidas gratuita, ameaçando escrever uma nota negativa sobre o espaço se a sua condição não fosse cumprida.

Numa outra situação, segundo Keith McNally, o apresentador, após um engano com o seu pedido, dirigiu-se ao empregado de mesa, dizendo: "Não consegue fazer o seu trabalho! Talvez deva ir eu para a cozinha e fazer a minha omelete".