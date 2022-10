Da Weasel anunciam regresso

Os Da Weasel anunciaram na quinta-feira, que voltarão a reunir o grupo no próximo ano. Na publicação do Instagram através da qual anunciaram o regresso, o grupo não adianta se este contemplará um novo disco ou mais concertos, como aquele que a banda deu no passado mês de julho, no NOS Alive, em Algés.

“A doninha está de volta, fica atento! Novidades em breve!”, lê-se na mensagem partilhada pelos Da Weasel.

A banda pioneira do hip-hop em Portugal e conhecida por músicas como “Re-Tratamento” ou “Dialetos de Ternura”, formou-se no início dos anos 90. Apesar do sucesso, em 2010, acabou por anunciar o seu fim.

O seu regresso aos palcos foi adiado durante dois anos devido à pandemia, acabando por concretizar-se este ano no NOS ALIVE, com uma plateia repleta de fãs que acompanharam todas as letras das músicas, como se a banda nunca tivesse terminado.