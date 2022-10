Todas as escadas rolantes e elevadores do Metro da Baixa-Chiado já estão a funcionar

A grande intervenção surge depois de uma imagem de um casal de idosos ter sido divulgada em grande escala nas redes sociais. Na fotografia, vê-se o casal com dificuldades a subir as escadas da estação da Baixa-Chiado.





O Metropolitano de Lisboa anunciou, esta sexta-feira, que todas as escadas rolantes, plataformas de transporte de cadeira de rodas e elevadores da estação da Baixa-Chiado foram reparados e estão em pleno funcionamento.

"A reparação foi concluída hoje e a situação será acompanhada de perto nos próximos dias, para o caso de serem precisos reajustes e afinações, tendo em conta a extensão das intervenções efetuadas", afirmou o Metro em comunicado.

A grande intervenção surge depois de uma imagem de um casal de idosos ter sido divulgada em grande escala nas redes sociais. Na fotografia, vê-se o casal com dificuldades a subir as escadas da estação da Baixa-Chiado.

Esta foto, desconhecendo o seu autor, representa a indignidade, a intolerância e a falta de capacidade de quem gere empresas públicas como o Metro de Lisboa. O país do Web Summit deixa um casal de idosos cansados a subir as escadas do metro Baixa-Chiado por avaria das rolantes ! pic.twitter.com/DXQ3vtUddS — Sérgio Guerreiro (@srgio_guerreiro) October 18, 2022

Porém, a empresa admitiu que a “solução definitiva” para a estação passa pela substituição integral das sete escadas existentes. Prevê-se que o processo fique concluído no primeiro trimestre de 2024.

Ainda que os elevadores estejam, segundo o Metro, sem problemas, estes também serão substituídos para o próximo ano, estando previsto o lançamento do concurso, apontou a empresa.

De acordo com o Metro, as intervenções em equipamentos mecânicos já receberam até ao momento um investimento de cerca de 5,12 milhões de euros.

"As acessibilidades, em geral, e as escadas e os tapetes rolantes, em particular, são uma matéria prioritária para o Metro de Lisboa. É nesse sentido que a empresa tem vindo a adaptar e a modernizar as suas estações e equipamentos por forma a dar cumprimento ao princípio da acessibilidade e mobilidade para todos. Recordemos que a rede do Metro de Lisboa inclui 117 elevadores e 244 escadas e tapetes rolantes", lê-se na nota.

Para o Metropolitano, a reparação de avarias mecânicas "é uma prioridade desde sempre, uma vez que são reconhecidos os transtornos que as falhas nestes equipamentos causam aos clientes", estando a empresa "empenhada em resolver" esses problemas, frisou a empresa.