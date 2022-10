Reino Unido. Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro britânico

O ex-ministro das Finanças é o terceiro no cargo de primeiro-ministro no espaço de três meses.





Três meses depois de Boris Johnson se ter afastado do cargo de primeiro-ministro e pouco mais de um mês depois de Liz Truss ter sido nomeada para este papel, o Reino Unido tem um novo primeiro-ministro, Rishi Sunak.

O novo líder do partido conservador torna-se assim o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido no espaço de dois meses e a primeira pessoa não branca a assumir a pasta depois da desistência de Penny Mordaunt, anunciada minutos antes do prazo do encerramento da confirmação das nomeações.

Boris Johnson confirmou, domingo à noite, que não era candidato à sucessão de Liz Truss, no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, mas a Sky News, diz que desistiu por não ter conseguido reunir o apoio mínimo necessário para se candidatar (100), tendo apenas alcançado 59 assinaturas.

Na sua primeira declaração pública desde que venceu a corrida pela liderança do partido, o antigo ministro das Finanças prometeu que, no papel de primeiro-ministro, irá servir a população “com integridade e humildade”, mas recordou que o país enfrenta “um profundo desafio económico”.

“Trabalharei dia após dia para o povo britânico”, disse ele num breve comunicado entregue a colegas parlamentares conservadores na sede Torie. “Neste momento, precisamos de estabilidade e unidade, e farei da minha maior prioridade unir o nosso partido e o nosso país”, acrescentou.

Sunak deixou ainda uma homenagem à líder britânica Liz Truss pela sua liderança “digna” “em circunstâncias difíceis no estrangeiro e no país”, referindo-se à invasão da Rússia na Ucrânia.

O novo primeiro-ministro era, no início da corrida para suceder Boris Johnson, visto como um dos favoritos para assumir este cargo, contudo, Sunak foi acusado de ter orquestrado a queda do primeiro-ministro, após ter sido o primeiro a apresentar a demissão quando diversos políticos se afastaram do gabinete de Johnson.

Além disso, Sunak, o único político britânico que alguma vez entrou na lista das famílias mais ricas do Sunday Times, foi fortemente criticado pelos aumentos de impostos que apresentou enquanto governante.

“O ex-ministro das Finanças e a sua esposa têm uma fortuna estimada em cerca 824 milhões de dólares (cerca de 834 milhões de euros), enquanto 14 milhões de pessoas no Reino Unido não podem pagar refeições regulares”, escreveu a Al Jazeera na sua conta de Twitter.