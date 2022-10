O casal das 'roupas combinadas'. Victoria Beckham diz que há um 'outfit' que ainda a assombra

No programa norte-americano “Watch What Happens Live” com Andy Cohen, o apresentador perguntou à mulher do antigo futebolista qual é o conjunto de roupas que usaram em casal que se arrependem.





Nos primeiros anos de namoro, Victoria e David Beckham construíram parte da sua ‘marca’ através da combinação de roupas tanto para o estilo feminino como masculino, contudo, há um conjunto em especial que a cantora das Spice Girls admite estar a “assombrá-la”.

No programa norte-americano “Watch What Happens Live” com Andy Cohen, o apresentador perguntou à mulher do antigo futebolista qual é o conjunto de roupas que usaram em casal que se arrependem.

Victoria Beckham revelou a escolha: um ‘outfit’ de cabedal preto da cabeça aos pés. "Estávamos a usar Gucci. Era um jantar Versace, o que por si só era inapropriado", anuiu. "Mas considerámos realmente estas roupas. Pensámos realmente sobre isso. Havia uma ingenuidade que era tão doce", apontou a artista.

No 22.º aniversário do casal em 2021, David Beckham partilhou uma fotografia dessa mesma roupa numa publicação onde estavam outros momentos de estilo combinado do casal.

"22 anos mais tarde, ainda continuamos a condizer as roupas", escreveu o ex-futebolista britânico.