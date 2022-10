Julia Roberts revela que Martin Luther King Jr. pagou despesas do seu nascimento

Julia Roberts revelou que Martin Luther King Jr. e a mulher, Coretta Scott King, pagaram as despesas de hospital do seu nascimento, dado que os pais da atriz, na altura, não tinham possibilidades económicas para o fazer.

A revelação surgiu na entrevista com Gayle King, quando Julia contou que os seus pais ficaram amigos dos King quando viviam em Atlanta e dirigiam uma escola de teatro.

“Um dia, a Coretta telefonou à minha mãe e perguntou se os filhos dela podiam fazer parte da escola porque estavam com dificuldades em encontrar um lugar que aceitasse os filhos”, disse Roberts, referindo-se à lei da segregação para os negros que existia na década de 1960.

“A minha mãe respondeu, ‘claro, vamos lá’ e tornaram-se amigas”, apontou a atriz de 55 anos, ao que Gayle King considerou ser uma atitude “extraordinária”.

Na altura, um membro dos Ku Klux Klan explodiu um carro à porta de um dos teatros de Betty and Walter Roberts em resposta ao facto da filha de Martin, Yolanda, ter sido escolhida para um papel onde beijava um ator caucasiano.

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W