Motociclista foi transportado para o hospital com ferimentos graves.





Um homem, de 80 anos, morreu depois de ter sido atropelado, esta segunda-feira, junto ao Museu dos Coches, em Belém, Lisboa.

O óbito foi declarado ainda no local, o motociclista, um homem de 25 anos, foi transportado para o Hospital São Francisco de Xavier com ferimentos graves.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários e a PSP.