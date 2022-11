Camião cai num buraco devido a aluimento de terras na Maia

Um camião carregado com ração para animais caiu, esta quinta-feira, num buraco causado por um aluimento de terras, na rua Central do Carvalhido, em Moreira da Maia.

De acordo com fonte do CDOS do Porto e dos Voluntários da Maia, citada pela agência Lusa, o pesado "carregava 24 toneladas de alimento para gado", tendo o alerta para esta ocorrência chegado aos bombeiros pelas 8h.

No local, estão as autoridades a averiguar as causas do acidente e também para reparar eventuais danos, como a tubagem de gás e da eletricidade.

Perto do aluimento de terras estão duas vivendas que "poderão ter sido afetadas", estando as equipas técnicas da Câmara da Maia também a avaliar a situação.

As operações para retirar o camião "vão prolongar-se por algum tempo", dado que é necessário uma "grua de grande dimensão".