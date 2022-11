Rihanna convida Johnny Depp para fazer parte da apresentação da sua nova coleção de roupa

A apresentação da nova coleção da Savafe X Fenty – marca de roupa criada por Rihanna – está agendada para 9 de novembro e contará, como de costume, com um desfile. E quem terá sido convidado para estar presente foi Johnny Deep.

Ao que apurou o TMZ, o convite foi ideia da própria cantora, mas não é esperado que participe no desfile, mas sim que esteja presente num momento especial que costuma haver, do qual Erykah Badu e Cindy Crawford já fizeram parte, sendo Deep o primeiro homem que terá essa oportunidade.

A atriz, note-se, lançou recentemente a sua primeira música em sete anos. Chama-se Lift Me Up e é um dos principais temas do filme “Pantera Negra: Wakanda Forever”, da Marvel.

Apesar de ter estado longe dos estudios de gravação durante um largo período, a cantora dedicou-se a outros projetos, como a sua linha de lingerie e uma marca de maquilhagem, além de também sido mãe.