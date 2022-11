Relatórios das autópsias com atrasos de seis meses

Os resultados das autópsias estão a demorar seis e mais meses a chegar aos seus destinatários. De acordo com dois médicos especialistas em Medicina Legal com os quais o Nascer do SOL falou, as razões prendem-se com a falta de pessoal (médicos e peritos), assim como com o excesso de trabalho. Enquanto isso, outros dois clínicos encaram sem qualquer estranheza tais atrasos, adiantando que tudo depende das zonas do país a considerar.

«Eu não tenho tirado baixas como alguns dos meus colegas, tento estar sempre com o trabalho em dia e, mesmo assim, tanto eu como os meus peritos não conseguimos que os relatórios saiam a tempo e horas. Precisamos de mais pessoal, isto não pode continuar assim», diz um médico legista da zona de Lisboa, que preferiu não revelar a sua identidade por temer represálias.

«Trabalho há muitos anos no Instituto de Medicina Legal e as coisas não estão más apenas agora: tudo tem vindo a descambar há mais ou menos duas décadas. Não venham com desculpas porque estamos com poucas e más condições e ninguém faz nada. Os sucessivos governos não querem saber de nós para nada», sublinha, lamentando as condições laborais que tem praticamente desde o início da carreira. «Não é o próprio instituto que tem culpa, é o Estado», frisa o profissional de saúde.

«Sim, é verdade que temos demorado mais do que devíamos a entregar os relatórios porque temos cada vez mais médicos de baixa e outros a desistir. E que ninguém nos aponte o dedo porque temos quase feito omeletes sem ovos nos últimos anos», conta um colega da zona Norte que, à semelhança do de Lisboa, também não pretende assumir a identidade. «Já ouvi falar de atrasos superiores a seis meses, inclusivamente. Por isso, nenhum número que me seja dito será uma surpresa para mim».

