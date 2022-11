Idoso morre depois de o trator que conduzia capotar

Um idoso de 86 anos morreu este sábado na sequência do despiste do trator que conduzia num caminho rural do concelho de Moura, no distrito de Beja.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja à agência Lusa, o alerta para o acidente foi dado às 14h55, tendo este ocorrido em Horta do Funchal, perto da cidade de Moura.

A mesma fonte acrescentou ainda que o óbito foi declarado no local.

Já fonte do Comando Territorial de Beja da GNR adiantou ao mesmo órgão de comunicação que o trator capotou depois de cair num "barranco com dois ou três metros" de altura.

As operações de socorro mobilizaram 18 operacionais dos Bombeiros de Moura, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, apoiados por oito veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).