Covid-19. Setor dos transportes ainda não recuperou

O setor dos transportes, em 2021, ainda não tinha recuperado totalmente da crise pandémica, enquanto setor das comunicações saiu reforçado, de acordo com o INE.

De acordo com o gabinete estatístico, à exceção do transporte de passageiros por metropolitano, que continuou a decrescer em 2021 (-2,4%, após -47,8% em 2020), em todos os restantes modos de transporte o número de passageiros cresceu, mas sem atingir os níveis de 2019.

“Efetivamente em 2021, comparando com 2019, o número de passageiros transportados registou as variações seguintes: -31,2% no modo ferroviário; -32,8% no rodoviário; -41,6% no fluvial; e -57,4% no aéreo”, diz o relatório.



Já o setor das comunicações “saiu reforçado da pandemia covid-19, com acréscimos continuados das principais variáveis financeiras (o VVN cresceu 7,5% em 2021, após +9,5% em 2020; o VAB cresceu ainda mais em 2021 do que em 2020: +9,4% após +3,3% em 2020)”.

O número de acessos à internet continuou a aumentar (+3,7%, após +4,9% em 2020) com a fibra ótica a crescer a um ritmo assinalável (+12,8%; +14,1% em 2020).