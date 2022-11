Mulheres ganham menos 13%, alerta União Europeia

“As disparidades salariais têm um impacto a longo prazo na qualidade de vida das mulheres, no seu risco de exposição à pobreza e nas disparidades salariais persistentes", diz a União Europeia.





Na União Europeia, as mulheres recebem em média menos 13% do que os homens. Todos os anos, o #EqualPayDay marca o dia em que as mulheres simbolicamente deixariam de ser pagas. Hoje", pode ler-se numa publicação na rede social Twitter.

Os dados foram revelados pelo Conselho da União Europeia. “As disparidades salariais têm um impacto a longo prazo na qualidade de vida das mulheres, no seu risco de exposição à pobreza e nas disparidades salariais persistentes, que rondam os 30% na UE (dados de 2018)”.